Рубль снижается на фоне дешевеющей нефти

Мировые цены на нефть снижаются сегодня утром на фоне данных Минэнерго США о сохранении добычи сырья в стране на рекордном уровне, следует из данных торгов.

Участники торгов продолжают отыгрывать данные Минэнерго США, опубликованные в среду. С одной стороны запасы нефти в стране за предыдущую неделю выросли меньше, чем ожидалось, однако инвесторов расстроил тот факт, что добыча нефти в США за неделю составила рекордные 11,9 миллиона баррелей в день, не изменившись по сравнению с прошлой неделей.

При этом поддержку ценам продолжает оказывать ситуация в Венесуэле. США 28 января объявили о введении санкций в отношении венесуэльской нефтяной госкомпании «PDVSA», заблокировав ее активы и интересы в своей юрисдикции на 7 миллиардов долларов, а также запретили сделки с ними. По данным Белого дома, еще 11 миллиардов долларов составят потери в поставках нефти.

«Мы ожидаем роста цен на нефть в первой половине 2019 года из-за ухудшения ситуации с поставками и снижения во второй половине года из-за ослабления экономической активности и увеличения экспорта нефти США на международные рынки», — приводит агентство «Рейтер» мнение аналитиков банка «BNP Paribas».

Доллар и евро растут в начале торгов на Московской бирже. Рубль снижается к бивалютной корзине на фоне дешевеющей нефти.

В 10.05 мск курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах составил 65,9677 рубля. По отношению к последней сделке в среду доллар вырос на 9,77 копейки. К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта подорожала почти на 30 копеек.

Курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к последней сделке предыдущей сессии подрос на 2,45 копейки и составил 74,9269 рубля. К официальному курсу евро увеличился на 15,66 копейки.