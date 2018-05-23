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Мурманская область. Арктика23.05.18 10:29

Рубль снижается на фоне дешевеющей нефти, а также корректируясь после вчерашнего значительного роста

Мировые цены на нефть снижаются сегодня  утром, инвесторы отыгрывают сообщение о возможном решении ОПЕК увеличить добычу нефти, свидетельствуют данные торгов.

Во вторник источники агентства «Рейтер» в ОПЕК и нефтяной промышленности заявили, что организация на встрече в июне может принять решение об увеличении добычи. Такое решение возможно из-за опасений по поводу возможного снижения поставок сырья из Ирана и Венесуэлы, которые способствовали росту нефтяных цен до максимальных с 2014 года уровней.

«Похоже, рынок делает паузу на текущих уровнях. Если в отношении Ирана будут введены санкции, большинство производителей ОПЕК хотели бы перекачивать больше нефти, особенно учитывая более высокие цены», — приводит агентство «Рейтер» мнение рыночного стратега CMC «Markets» Майкла Маккарти.

Трейдеры также обратили внимание на данные Американского института нефти (API) о запасах в США. Так, за рабочую неделю, завершившуюся 18 мая, запасы нефти в стране снизились на 1,3 миллиона баррелей. При этом аналитики ожидали снижения запасов на 2,8 миллиона баррелей. Позднее в среду будут опубликованы официальные данные о запасах нефти в стране, от министерства энергетики США.

Доллар и евро растут в начале торгов на Московской бирже. Рубль снижается к бивалютной корзине на фоне дешевеющей нефти, а также корректируясь после вчерашнего значительного роста.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах составил 61,4618 рубля. По отношению к последней сделке 22 мая доллар вырос на 25,18 копейки. К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта подорожала на 20 копеек.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к последней сделке предыдущей сессии повысился на 14 копеек и составил 72,2076 рубля. В то же время к официальному курсу евро незначительно снизился. Снижение составило 3 копейки.

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