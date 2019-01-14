Рубль снижается на фоне дешевеющей нефти и из-за общего ухудшения конъюнктуры мировых рынков капитала

Мировые цены на нефть снижаются сегодня утром после слабой статистики по торговле из Китая, которая усилила опасения за экономику страны, свидетельствуют данные торгов и комментарии экспертов.

Давление на настроения инвесторов в понедельник оказывает негативная статистика из Китая. По официальным данным, объём экспорта КНР снизился в декабре на 4,4% в годовом исчислении, что является самым существенным снижением за последние два года. Объём импорта при этом сократился на 7,6%, что стало рекордным падением с июля 2016 года. Аналитики при этом ждали роста экспорта на 3%, а импорта — на 5%. Рынки расценили данную статистику как новый признак ослабления второй по величине мировой экономики, что может негативно отразиться на спросе на нефть.

Аналитик «Saxo Bank» Оле Хансен сказал агентству «Рейтер», что наблюдающееся в последнее время ухудшение экономических перспектив от США до Европы и Китая, вероятно, ограничит потенциал роста фьючерсов на нефть отметкой 64 доллара за баррель для марки Brent и 55 долларов — для WTI.

Доллар и евро растут в начале торгов на Московской бирже. Рубль снижается к бивалютной корзине на фоне дешевеющей нефти и из-за общего ухудшения конъюнктуры мировых рынков капитала.

В 10.05 мск курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах составил 67,2208 рубля. По отношению к последней сделке 11 января доллар вырос на 34,58 копейки. К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта подорожала на 30,41 копейки.

Курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к последней сделке предыдущей сессии увеличился на 40,21 копейки и составил 77,1021 рубля. Однако к официальному курсу евро незначительно снизился - на 2,61 копейки.