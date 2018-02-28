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Мурманская область. Арктика28.02.18 10:24

Рубль снижается на фоне дешевеющей нефти и негативной конъюнктуры мировых рынков капитала

Мировые цены на нефть сегодня утром снижаются, так как инвесторы отыгрывают слабую статистику по промышленному сектору Китая и ждут данных о запасах «чёрного золота» в США, свидетельствуют данные торгов. Как сообщило в среду государственное статистическое бюро КНР, индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе экономики Китая в феврале вновь замедлился — до 50,3 пункта, при этом эксперты прогнозировали замедление индекса только до 51,1 пункта. Показатель оказался минимальным с июля 2016 года.

Опрошенные агентством «Рейтер» аналитики отмечают, что Китай является второй по величине экономикой в мире и крупнейшим импортером нефти, поэтому спрос на нефть сильно коррелирует с экономическим ростом этой страны.

Кроме того, инвесторы ожидают публикации данных по запасам и добыче нефти в США за последнюю неделю. «Рост добычи в США продолжает оказывать давление на рынок, поскольку трейдеры опасаются, что из-за него сокращение добычи в рамках сделки ОПЕК+ будет сведено на нет» - приводит агентство слова инвестиционного аналитика «Rivkin Securities» Уильяма О'Локлина.

Управление энергетической информации Минэнерго США опубликует данные по запасам и добыче нефти в стране позднее в среду. Аналитики прогнозируют, что коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 23 февраля, выросли на 2,077 миллиона баррелей, или на 0,5%, до 422,577 миллиона баррелей.

Доллар и евро начали торги на Московской бирже ростом. Рубль снижается к бивалютной корзине на фоне дешевеющей нефти и негативной конъюнктуры мировых рынков капитала.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах составил 56,3296рубля. По отношению к официальному курсу американская валюта подскочила на 65,79 копейки. К последней сделке 27 февраля доллар подорожал на 5,46 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к курсу, установленному Банком России на сегодня, вырос на 24,47 копейки и составил 68,9046 рубля. Относительно последней сделки предыдущей сессии евро подорожал на 4,54 копейки.

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