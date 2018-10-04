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Мурманская область. Арктика04.10.18 10:26

Рубль снижается на фоне неудачных аукционов Минфина РФ по размещению ОФЗ

Мировые цены на нефть снижаются сегодня  утром в рамках коррекции после обновления в среду максимумов с ноября 2014 года, свидетельствуют данные торгов.

Рынок нефти корректируется вниз после роста в среду на 2%, до максимума с начала ноября 2014 года. Аналитики считают, что ралли среды было связано с сохраняющимися опасениями дефицита на рынке в связи с ожидаемым вступлением в силу американских санкций против энергетического сектора Ирана в начале ноября.

Этот фактор перевесил данные Минэнерго США о значительном росте коммерческих запасов нефти в стране за прошлую неделю (на 8 миллионов баррелей, или на 2%, — до 404 миллионов баррелей). Эксперты ждали меньшего роста — на 1,985 миллиона баррелей, или на 0,5% — до 397,985 миллиона баррелей.

Как правило, подобная статистика Минэнерго США приводит к снижению цен на нефть, однако на этот раз этого не произошло.

Доллар и евро начали торги на Московской бирже ростом. Рубль снижается к бивалютной корзине на фоне неудачных аукционов Минфина РФ по размещению ОФЗ.

В 10.05 мск курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах составил 66,2006 рубля. По отношению к последней сделке 3 октября доллар вырос на 33,81 копейки. К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта подскочила на 77,62 копейки.

Курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к последней сделке предыдущей сессии увеличился на 34,43 копейки и составил 75,9743 рубля. К официальному курсу евро подорожал на 23,90 копейки.

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