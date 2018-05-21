Рубль снижается на фоне ослаблении напряженности в торговых отношениях США и Китая

Мировые цены на нефть сегодня утром растут, инвесторы отыгрывают сообщения об ослаблении напряженности в торговых отношениях США и Китая, свидетельствуют данные торгов.

Инвесторы позитивно отреагировали на сообщения о позитиве при обсуждении проблем торговых отношений США и Китая. Министр финансов Штатов Стивен Мнучин в воскресенье подтвердил приостановку введения взаимных торговых пошлин и отметил значительный прогресс в переговорах по вопросам торговли. Кроме того, по его словам, Китай обязался снизить пошлины «на многие товары».

В Вашингтоне 17 и 18 мая прошли консультации между торговыми делегациями США и Китая. По итогам принятого совместного заявления стороны договорились предпринять эффективные меры для сокращения дефицита торгового баланса США в отношении Китая, нарастив экспорт товаров и услуг в республику. В частности, стороны договорились «значительно увеличить экспорт сельскохозяйственных товаров и энергетики».

Деэскалация торгового спора произойдёт через некоторое время посредством переговоров, считают аналитики банка «Morgan Stanley». «Обе стороны планируют работать над реализацией закупок в сельском хозяйстве и энергетике и продолжать переговоры о торговле… в ближайшие месяцы», — цитирует их агентство «Рейтер».

Доллар и евро сегодня растут в начале торгов на Московской бирже. Рубль снижается к бивалютной корзине.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах составил 62,5819 рубля. По отношению к последней сделке в пятницу доллар вырос на 32,44 копейки. К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта подскочила на 66,11 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к последней сделке предыдущей сессии увеличился на 11 копеек и составил 73,3828 рубля. К официальному курсу евро подорожал на 20,59 копейки.