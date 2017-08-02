Рубль снижается на фоне падающей нефти

Мировые цены на нефть сегодня утором снижаются, поскольку инвесторы отыгрывают данные Американского института нефти (API) о запасах «чёрного золота», свидетельствуют данные торгов.

Согласно отчёту «API», запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 28 июля, неожиданно выросли на 1,8 миллиона баррелей, до 488,8 миллиона. При этом аналитики ожидали, что запасы, наоборот, снизятся - на 2,9 миллиона баррелей. «Отчёт по запасам нефти от «API» стал смертельным ударом (для рынка «чёрного золота». - Ред.)», - приводит агентство «Рейтер» мнение старшего рыночного аналитика «OANDA» Джеффри Халли.

Теперь эксперты ожидают данных Минэнерго США о запасах нефти в стране, которые будут опубликованы сегодня. По их прогнозам, коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 28 июля, снизились на 0,6%, или на 2,9 миллиона баррелей, до 480,5 миллиона баррелей.

Доллар и евро сегодня растут в начале торгов на Московской бирже. Рубль снижается к бивалютной корзине на фоне падающей нефти.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах составил 60,4794 рубля. По отношению к официальному курсу американская валюта подскочила на 63,40 копейки. К последней сделке 1 августа доллар подорожал на 13 копеек.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к курсу, установленному Банком России на сегодня, взлетел на 84,52 копейки и составил 71,5765 рубля. Относительно последней сделки предыдущей сессии евро поднялся на 31,15 копейки.