Рубль снижается на фоне продолжающей дешеветь нефти

Мировые цены на нефть снижаются сегодня утром на опасениях за выполнение соглашения о сокращении добычи, обострившихся из-за ситуации с Катаром, свидетельствуют данные торгов.

5 июня Египет, Саудовская Аравия, Бахрейн и ОАЭ объявили о разрыве дипотношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке террористических организаций и дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Власти восточной части Ливии, Йемена, а также Мальдивы и Маврикий впоследствии тоже заявили о разрыве отношений с Катаром.

Доля Катара по добыче нефти является одной из самых незначительных в ОПЕК, однако напряженность внутри картеля может помешать выполнению соглашения о сокращении добычи, пишет агентство «Рейтер». По словам главного рыночного стратега «AxiTrader» Грега Маккенны, ситуация с Катаром означает «реальную вероятность» таких проблем.

Доллар и евро растут в начале торгов на Московской бирже. Рубль снижается к бивалютной корзине на фоне продолжающей дешеветь нефти.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» составил 56,6691 рубля. По отношению к официальному курсу американская валюта выросла на 5,39 копейки. К последней сделке 5 июня доллар подорожал почти на 7 копеек.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к курсу, установленному Банком России на сегодня, увеличился на 4,65 копейки и составил 63,8575 рубля. Относительно последней сделки предыдущей сессии евро поднялся на 15,75 копейки.