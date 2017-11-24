Рубль снижается на фоне разнонаправленных колебаний цен на «чёрное золото»

Мировые цены на нефть демонстрируют разнонаправленную динамику по основным маркам сегодня утром на ожиданиях инвесторами встречи министров нефти и энергетики по сделке о сокращении нефтедобычи ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов.

Трейдеры продолжают ожидать заседания стран соглашения о сокращении добычи нефти ОПЕК+. Встреча пройдёт 30 ноября в Вене. Многие из участников сделки неоднократно заявляли, что на заседании будет обсуждаться вопрос о продлении сделки.

Однако у некоторых экспертов есть сомнения относительно предстоящей встречи. «Представьте себе, если бы вся напряженность на Ближнем и Среднем Востоке, между саудитами и иранцами, а также между другими государствами Персидского залива и Катаром каким-то образом сорвала встречу», - приводит агентство «Рейтер» слова главного рыночного стратега «AxiTrader» Грега Маккенна. В то же время он отмечает, что вероятность такого исхода мала.

Инвесторы также продолжают ожидать дальнейшего снижения запасов нефти в США из-за закрытия трубопровода «Keystone». В середине ноября после утечки из «Keystone» 5 тысяч баррелей нефти на территории США компанией «TransCanada» было закрыто два участка этого трубопровода. В связи с этим запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге могут снизиться, считают эксперты. Пропускная способность трубопровода оценивается в 590 тысяч баррелей нефти в день.

Доллар и евро начали торги сегодня на Московской бирже на повышательном тренде. Рубль немного снижается к бивалютной корзине на фоне разнонаправленных колебаний цен на нефть, а также корректируясь после роста в предыдущие дни.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах составил 58,5580 рубля. По отношению к официальному курсу американская валюта выросла на 9,58 копейки. К последней сделке 23 ноября доллар подорожал почти на 12 копеек.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к курсу, установленному Банком России на сегодня, увеличился на 20,65 копейки и составил 69,3848 рубля. Относительно последней сделки предыдущей сессии евро вырос на 14,48 копейки.