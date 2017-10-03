Рубль снижается на продолжающей дешеветь нефти

Мировые цены на нефть сегодня утром снижаются, - инвесторы по-прежнему обеспокоены переизбытком сырья на рынке после новостей о росте добычи ОПЕК, свидетельствуют данные торгов. Согласно исследованию агентства «Рейтер», добыча нефти ОПЕК за сентябрь выросла на 50 тысяч баррелей в сутки на фоне увеличения иракского экспорта и подъёма производства в Ливии, не входящей в соглашение ОПЕК+ о сокращении нефтедобычи. Уровень соблюдения сделки ОПЕК+ в сентябре снизился до 86% с 89% в августе, показало исследование агентства.

По данным опроса аналитиков, проведенного агентством «Блумберг», добыча нефти в сентябре выросла на 120 тысяч баррелей в сутки по сравнению с августом - до 32,83 миллиона баррелей в сутки, а уровень соблюдения сделки ОПЕК+ снизился до 82% с 88%.

Некоторое укрепление доллара также способствует снижению стоимости нефти, делая сырьё более дорогим для держателей других валют. Поддерживает доллар позитивная статистика по США. Так, по данным американского Института управления поставками, индекс деловой активности в промышленности США (ISM Manufacturing) в сентябре вырос до 60,8% с 58,8% в августе. Прогноз предполагал снижение показателя до 58%.

Теперь рынок ожидает данных по запасам нефти в США от Американского института нефти (API) и Минэнерго страны. По итогам недели, завершившейся 22 сентября, коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) снизились на 1,8 миллиона баррелей, или на 0,4% - до 471 миллиона баррелей.

Доллар и евро дорожают в начале торгов на Московской бирже. Рубль снижается к бивалютной корзине на продолжающей дешеветь нефти.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах составил 58,0179 рубля. По отношению к официальному курсу американская валюта выросла на 20,45 копейки. К последней сделке 2 октября доллар подорожал на 10,54 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к курсу, установленному Банком России на сегодня, увеличился на 9 копеек и составил 67,9976 рубля. Относительно последней сделки предыдущей сессии евро поднялся на 6,76 копейки.