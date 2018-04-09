Рубль снижается, отыгрывая возможное ухудшение внешнеполитического конфликта вокруг России

Мировые цены на нефть повышаются в понедельник утром в рамках коррекции после того, как в пятницу они упали в среднем на 2% на фоне статданных из США, свидетельствуют данные торгов.

Коррекционный рост на рынке нефти отмечается после того, как в пятницу стоимость «чёрного золота» существенно опустилась на фоне данных об увеличении числа буровых установок в США выше одной тысячи штук. По данным американской нефтегазовой сервисной компании «Baker Hughes», a «GE Company» за неделю, завершившуюся 6 марта, число буровых установок в США выросло на 10 штук, или более чем на 1%, до 1003 единиц. В годовом выражении число буровых установок увеличилось на 164 штук, или на 19,5%.

В то же время на нефтяные цены некоторое влияние оказывает неопределенность относительно возможных торговых пошлин со стороны США в отношении Китая. «Цены на нефть восприимчивы к напряженности в торговых отношениях между Китаем и США», - приводит агентство Рейтер мнение аналитиков «Phillip Futures». В то же время эксперты добавили, что поддержку ценам на нефть оказывает возможность продления соглашения ОПЕК+ о сокращении добычи на 2019 год.

Доллар и евро растут в начале торгов на Московской бирже. Рубль снижается к бивалютной корзине, отыгрывая возможное ухудшение внешнеполитического конфликта вокруг России. Минфин США 6 апреля объявил о том, американская администрация ввела санкции в отношении семи российских бизнесменов, 14 компаний, 17 правительственных служащих РФ, а также против одной компании РФ по торговле оружием и связанного с ней банка.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах составил 58,2991 рубля. По отношению к последней сделке в пятницу доллар вырос на 12,41 копейки. К официальному курсу американская валюта подорожала на 46,59 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к последней сделке предыдущей сессии увеличился на 12,45 копейки и составил 71,5155 рубля. К курсу, установленному Банком России на сегодня, евро подскочил на 80,84 копейки.