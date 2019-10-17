Рубль сопротивляется напору доллара и евро

Мировые цены на нефть снижаются сегодня утром после выхода данных Американского института нефти (API) о значительном росте запасов в США за прошлую неделю, свидетельствуют данные торгов.

Как сообщил «API» в ночь на четверг, коммерческие запасы нефти в США за минувшую неделю выросли на 10,5 миллиона баррелей после увеличения на 4,1 миллиона баррелей неделей ранее. Официальные данные американского министерства энергетики будут опубликованы в четверг вечером. Аналитики ожидают, что запасы выросли на 2,88 миллиона баррелей.

«Существенный рост запасов нефти в США происходит как раз в тот самый момент, когда рынки особенно сосредоточены на ухудшении спроса на фоне ослабления макроэкономической статистики», - считает рыночный стратег «Axi Trader» Стивен Иннес, которого цитирует агентство «Рейтер».

В 10.01 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 64,1050 рубля. По отношению к последней сделке 16 октября доллар вырос на 3 копейки. Однако к курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта подешевела на 24 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» снизился на 5,25 копейки и составил 70,92 рубля. К официальному курсу евро уменьшился на 13 копеек.