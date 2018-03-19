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Мурманская область. Арктика19.03.18 10:30

Рубль стабилен на фоне победы Владимира Путина на президентских выборах

Мировые цены на нефть сегодня утром снижаются, инвесторы отыгрывают данные американской нефтегазовой сервисной компании «Baker Hughes», a «GE Company» о росте числа буровых установок за прошлую неделю, свидетельствуют данные торгов.

По данным «BHGE», за неделю по 16 марта число буровых установок в США выросло на 6 штук, или на 0,61%, до 990 единиц. В годовом выражении число буровых установок увеличилось на 201 штуку, или на 25%. Число нефтяных буровых установок выросло за неделю на 4 штуки, или на 0,5%, до 800 штук. Количество газодобывающих установок увеличилось на 1 штуку, или на 0,53%, до 189.

Инвесторы воспринимают эти данные как фактор будущего роста добычи нефти в США, которая приближена к рекордному уровню. Добыча нефти в США за неделю по 9 марта, по данным министерства энергетики США, выросла на 12 тысяч баррелей в сутки, до 10,381 миллиона баррелей в сутки.

В начале марта Минэнерго страны подняло прогнозную оценку добычи нефти в США в 2018 году до очередного исторического рекорда - 10,7 миллиона баррелей в сутки. После пересмотра показателей EIA сообщило, что в ноябре добыча нефти достигла исторического рекорда в 10,057 миллиона баррелей в сутки.

Снижение поддерживается и коррекционной динамикой после роста предыдущей недели. В пятницу нефть дорожала почти на 2% на оптимизме по сокращению добычи странами ОПЕК. На прошлой неделе Международное энергетическое агентство (МЭА) опубликовало свой мартовский доклад, согласно которому ОПЕК в феврале сократила добычу нефти по отношению к октябрю 2016 года на 1,73 миллиона баррелей в сутки, выполнив соглашение ОПЕК+ на рекордные 147% после 138% месяцем ранее.

Доллар дорожает в начале торгов на Московской бирже, евро дешевеет. Рубль стабилен к бивалютной корзине на фоне победы Владимира Путина на президентских выборах.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах составил 57,5513 рубля. По отношению к официальному курсу американская валюта выросла на 5,71 копейки. К последней сделке 16 марта доллар подорожал на 6,13 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к курсу, установленному Банком России на сегодня, упал на 20,75 копейки и составил 70,6024 рубля. Относительно последней сделки предыдущей сессии евро подешевел на 4,51 копейки.

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