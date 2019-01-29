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Мурманская область. Арктика29.01.19 10:28

Рубль «топчется» около вчерашних показателей курса валют

Мировые цены на нефть демонстрируют слабую положительную динамику  сегодня утром после того, как США ввели санкции против венесуэльской нефтяной госкомпании «PDVSA», свидетельствуют данные торгов.

Цены на нефть получили определенную поддержку после того, как США в понедельник заблокировали все активы и интересы венесуэльской «PDVSA» в своей юрисдикции, а также запретили сделки с ними. По мнению министра финансов США Стивена Мнучина, блокируя активы «PDVSA», США «берегут» эту компанию для народа Венесуэлы и принимают меры по защите собственного рынка.

Венесуэла является членом Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и занимает в группе седьмое место по добыче нефти. Так, по данным организации, в 2017 году в стране добывалось в среднем 1,91 миллиона баррелей в день, а в декабре 2018 года этот показатель снизился до 1,14 миллиона баррелей. Снижение добычи в стране произошло на фоне экономического и политического кризиса.

Хотя новости о санкциях США против венесуэльской компании находятся в центре внимания, опрошенные агентством «Рейтер» аналитики говорят, что фундаментальная проблема для мирового рынка нефти — это сохранение большого объёма предложения сырья. «Более важной проблемой является предложение на мировом рынке, и, несмотря на все усилия ОПЕК по сокращению добычи, нефти на рынке по-прежнему много», - сказал агентству рыночный аналитик «OANDA» Джеффри Халли.

В 10.05 мск курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 65,2615 рубля. По отношению к последней сделке 28 января  доллар почти не изменился. К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта подорожала на 33,15 копейки.

Курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к последней сделке предыдущей сессии подрос на 3,72 копейки и составил 75,7672 рубля. К официальному курсу евро вырос на 57,40 копейки.

 

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