Рубль «трепыхается» на колебаниях нефтяных цен

Цены на нефть после снижения в четверг незначительно растут в пятницу утром в ожидании выступления главы ФРС США в Джексон-Хоуле, свидетельствуют данные торгов.

На рынке нефти 23 августа отмечается небольшая коррекция после снижения днём ранее. При этом эксперты отмечают, что трейдеры воздерживаются от активных действий на рынке в ожидании новостей из США, где в Джексон-Хоуле начинается второй день ежегодного экономического симпозиума, организованного американским Федрезервом.

Инвесторы с интересом ждут выступления главы ФРС Джерома Пауэлла в надежде, что он может дать намеки по дальнейшей монетарной политике в США. Аналитики «Oanda», которых цитирует агентство «Рейтер», считают, что сегодня нефть будет торговаться спокойно, «так как все взгляды прикованы к Джексон-Хоулу».

Доллар начал торги на Московской бирже ростом, евро - снижением. Рубль стабилен к бивалютной корзине.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах составил 65,6327 рубля. По отношению к последней сделке 22 августа доллар вырос на 3,27 копейки. К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта подорожала на 1,31 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к последней сделке предыдущей сессии снизился на 4,37 копейки и составил 72,6363 рубля. К официальному курсу евро подешевел на 19,49 копейки.