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Мурманская область. Арктика01.06.17 10:26

Рубль тянется за нефтью

Мировые цена на нефть поднимаются сегодня утром, поскольку инвесторы отыгрывают данные Американского института нефти (API) о существенном снижении запасов «чёрного золота» в США, свидетельствуют данные торгов.

Согласно отчету «API», запасы нефти в США снизились на 8,7 миллиона баррелей за неделю, завершившуюся 26 мая, и теперь находятся на отметке в 513,2 миллиона баррелей. Аналитики ожидали уменьшения индикатора на 2,5 миллиона баррелей.

В то же время, цены на «чёрное золото» отыграли весь рост, который стал результатом продления сделки входящих и не входящих в ОПЕК стран о сокращении добычи нефти на прошлой неделе, отмечает агентство «Рейтер».

- Остаются сомнения (у инвесторов. - Ред.), что запасы нефти упадут, - цитирует агентство неназванных аналитиков «ANZ».

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на Московской бирже составил 56,6264 рубля. По отношению к официальному курсу американская валюта снизилась на 6,12 копейки. Но к последней сделке 31 мая доллар подорожал на 6,64 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к курсу, установленному Банком России на сегодня, вырос на 25,35 копейки и составил 63,6642 рубля. Относительно последней сделки предыдущей сессии евро подорожал почти на 3 копейки.

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