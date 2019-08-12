Рубль укрепился благодаря наметившемуся улучшению ситуации на мировых рынках

Мировые цены на нефть снижаются сегодня утром на фоне опасений за замедление роста мировой экономики и перспективы торговой войны между США и КНР, которые оказывают давление на спрос на «чёрное золото», свидетельствуют данные торгов.

Рынок в понедельник отыгрывает пятничный доклад Международного энергетического агентства (МЭА), в котором оно понизило прогноз по росту мирового спроса на нефть в 2019 году и 2020 году на 100 тысяч и 50 тысяч баррелей в сутки — до 1,1 миллиона баррелей и 1,3 миллиона баррелей в сутки соответственно.

«Цены на нефть снижаются в начале недели из-за понижения прогнозов по спросу на нефть, опубликованных на прошлой неделе, и пессимизма в отношении перспектив торговой договоренности между США и Китаем», - сказал агентству Рейтер старший аналитик «OANDA» Альфонсо Эспарза.

Кроме того, трейдеры обратили внимание на заявления президента США Дональда Трампа о том, что США пока не готовы достичь сделки с Китаем по торговле. При этом американский лидер отметил, что диалог продолжается. Рынки опасаются негативного влияния продолжительного торгового конфликта между США и КНР на мировую экономику и спрос на нефть.

Доллар США и евро слегка снизились на Московской бирже; рубль укрепился к бивалютной корзине благодаря наметившемуся улучшению ситуации на мировых рынках, а также повышению странового кредитного рейтинга России агентством «Fitch Ratings».

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 65,21-65,33 рубля, по итогам первой минуты торгов курс составил 65,2625 рубля (-2 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро снизился до 73,0825 рубля (-1,75 копейки). Бивалютная корзина подешевела на 1,9 копейки к уровню закрытия пятницы, до 68,78 рубля.

Доллар при этом оказался всего на 0,82 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 6,29 копейки выше официального курса.