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Мурманская область. Арктика04.06.18 10:29

Рубль укрепился на фоне позитивной динамики мировых фондовых рынков

Мировые цены на нефть сегодня утром снижаются на данных о буровой активности в США и сохраняющейся обеспокоенности трейдеров перспективами соглашения о сокращении добычи ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов.

Инвесторы отыгрывают статистику числу буровых установок в США. Американская нефтегазовая сервисная компания  в пятницу сообщила, что за неделю, завершившуюся 1 июня, число нефтяных буровых установок в США выросло на две штуки, или на 0,2% — до 861 единицы. А общее количество нефтегазовых буровых установок увеличилось в годовом выражении на 144 штуки, или в 1,2 раза.

Аналитики при этом отмечают, что прогнозы американского нефтяного рынка на ближайшее время неоднозначны. «Начинается летний сезон, когда спрос обычно высок, и я думаю, что мы будем наблюдать сокращение запасов нефти в США. Однако при этом добыча сланцевой нефти растёт. Вопрос заключается в том, какой фактор окажется весомее», — приводит агентство «Рейтер» слова риск-менеджера нефтяного рынка компании «Mitsubishi Corp.» Тони Нунана.

Трейдеры также продолжают ожидать новостей о перспективах соглашения ОПЕК+.

«Цена нефти остается под давлением, поскольку рынок по-прежнему сосредоточен на обсуждении членами ОПЕК+ вопроса о том, следует ли им увеличить производство в этом году», — приводит агентство «Рейтер» мнение аналитиков «ANZ Bank». Цены на нефть уже резко снижались на прошлой неделе на новостях о том, что страны-экспортеры нефти ОПЕК на заседании в июне могут принять решение об увеличении добычи нефти на фоне возможного снижения поставок этого сырья из Ирана и Венесуэлы.

Сегодня утром доллар и евро немного снижаются в начале торгов на Московской бирже. Рубль укрепился к бивалютной корзине на фоне позитивной динамики мировых фондовых рынков, а также наметившейся стабилизации нефтяных цен.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах составил 62,9711 рубля. По отношению к последней сделке 1 июня доллар снизился на 12,14 копейки. К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта подешевела на 13,45 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к последней сделке предыдущей сессии уменьшился на 9,47 копейки и составил 72,4728 рубля. К официальному курсу евро подешевел на 24,55 копейки.

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