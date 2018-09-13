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Мурманская область. Арктика13.09.18 10:25

Рубль укрепляется на фоне роста цен на «чёрное золото»

Мировые цены на нефть сегодня  утром снижаются в рамках коррекции, днем ранее котировки росли на 1-2% после того, как Минэнерго США сообщило о значительном снижении запасов «чёрного золота»  в стране за прошлую неделю, свидетельствуют данные торгов.

12 сентября  Министерство энергетики США сообщило, что за неделю по 7 сентября коммерческие запасы нефти в стране снизились на 5,3 миллиона баррелей, или на 1,3%, до 396,2 миллиона баррелей. Ожидалось снижение только на 1,3 миллиона баррелей. Добыча нефти в США за неделю, по данным министерства, также сократилась — на 100 тысяч баррелей нефти по сравнению с прошлой неделей, до 10,9 миллиона баррелей в день.

Поддерживают удешевление нефти данные сентябрьского доклада ОПЕК. Организация в докладе незначительно понизила прогноз по росту спроса на нефть в мире в 2018-2019 годах, при этом ожидает рост предложения со стороны стран вне ОПЕК. Так, ОПЕК понизила прогноз роста спроса на нефть в мире в 2019 году на 20 тысяч баррелей в сутки — до 1,41 миллиона баррелей в сутки, при этом ожидает рост предложения со стороны стран вне ОПЕК на 2,15 миллиона баррелей в сутки.

Согласно данным доклада, ОПЕК в августе увеличила добычу нефти на 278 тысяч баррелей в сутки по сравнению с июлем — до 32,56 миллиона баррелей в сутки, при этом снизила перевыполнение венской сделки, выполнив ее на 110% после июльских 115%.

Доллар и евро дешевеют в начале торгов на Московской бирже. Рубль укрепляется к бивалютной корзине благодаря высоким ценам на нефть и росту рынка ОФЗ.

В 10.05 мск курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах  составил 68,8070 рубля. По отношению к последней сделке в среду доллар подешевел на 22,55 копейки. К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта упала на 76,58 копейки.

Курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к последней сделке предыдущей сессии снизился на 24,40 копейки и составил 79,9860 рубля. К официальному курсу евро подешевел на 66,28 копейки.

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