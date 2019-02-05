Рубль укрепляется на фоне роста цен на «чёрное золото»

Цены на нефть растут сегодня утром в ожидании того, что перебои с поставками сырья из Венесуэлы приведут к ограничению мирового предложения «чёрного золота», свидетельствуют данные торгов.

Участники торгов обратили внимание на сообщение в газете «Wall Street Journal» со ссылкой на источники о том, что экспорт нефти из Венесуэлы резко снизился после введения Вашингтоном санкций в отношении страны и продолжает падать. По данным газеты, санкции США ведут нефтяную промышленность Венесуэлы к «краху» и грозят серьёзными последствиями для мировых рынков. Как сообщают источники, снижение объёмов экспорта привело к тому, что добыча нефти упала до уровня ниже одного миллиона баррелей в день, что более чем на 10% ниже, чем в декабре, и более чем в 2 раза ниже показателей полуторагодовалой давности.

Как пишет агентство «Рейтер», на фоне американских санкций против Венесуэлы в центре внимания инвесторов оказался риск перебоев с поставками сырья на мировой рынок, что означает ограничение предложения.

В 10.01 мск курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 65,5688 рубля. По отношению к последней сделке 4 февраля доллар снизился на 2,12 копейки. К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта подешевела на 1,71 копейки.

Курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к последней сделке предыдущей сессии снизился на 5,45 копейки и составил 74,9455 рубля. К официальному курсу евро подешевел на 11,1 копейки.