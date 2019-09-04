Рубль укрепляется на фоне роста цен на «чёрное золото»

Мировые цены на нефть растут сегодня утром, частично отыгрывая падение предыдущего торгового дня, свидетельствуют данные торгов.

В среду на рынке нефти отмечаются коррекционные настроения после того, как днем ранее падение цен достигало 4%. Причиной для такой динамики стали внешнеторговые риски и макростатистика из США. По мнению партнера «Again Capital» Джона Килдуффа, чьё мнение приводит агентство «Рейтер», ухудшающиеся статданные продолжают оказывать давление на перспективы роста спроса на нефть.

Поддержку рынку в среду оказывают ожидания данных о запасах нефти в США за минувшую неделю. Еженедельная статистика Американского института нефти (API) будет опубликована в ночь на четверг, а аналогичные данные Минэнерго США выйдут в четверг вечером. Аналитики прогнозируют снижение показателя ещё на 2 миллиона баррелей после падения неделей ранее на 10 миллионов.

Рубль укрепляется к бивалютной корзине. В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 66,5986 рубля. По отношению к последней сделке 3 сентября доллар подешевел на 15,89 копейки. К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта упала на 30,86 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к последней сделке предыдущей сессии понизился на 14,98 копейки и составил 73,0952 рубля. К официальному курсу евро подешевел на 10,8 копейки.