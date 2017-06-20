Рубль укрепляется на фоне роста предложений «чёрного золота»

Цена нефти колеблется сегодня утром, поскольку инвесторы по-прежнему сосредоточены на постоянных признаках роста предложения «чёрного золота», которые подрывают усилия стран ОПЕК и других государств (ОПЕК+) по выполнению соглашения о сокращении добычи нефти, свидетельствуют данные торгов.

Аналитики говорят, что рост добычи нефти в США привёл к глобальному перенасыщению рынка, сообщает агентство «Рейтер». «Последние данные не обнадеживают», - считают аналитики «Morgan Stanley», мнение которых приводит агентство. По данным «Baker Hughes», за неделю по 16 июня число буровых установок в США выросло на 6 штук, или на 0,65%, до 933 единиц. Число нефтяных буровых установок увеличилось при этом на 6 штук, или на 0,8% - до 747 единиц, газодобывающих - на одну, или на 0,54%, до 186 штук. В годовом выражении число буровых выросло на 509 штук, или более чем в 2,2 раза.

Участники рынка также обеспокоены ожидаемым увеличением добычи нефти в Ливии и Нигерии. Согласно данным «PVM Oil», две эти страны могут увеличить добычу на 250 тысяч баррелей в день по отношению к июньскому показателю ОПЕК. Тем не менее, 19 июня министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил о возможной скорой ребалансировке рынка нефти. Он отметил, что нефтяной рынок идёт в правильном направлении, однако, из-за переизбытка запасов в последние годы, требуется время, чтобы соглашение о сокращении добычи «чёрного золота» дало желаемый результат.

Рубль сегодня утром укрепляется к бивалютной корзине в начале торгов на Московской бирже.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах составил 58,4124 рубля. По отношению к официальному курсу американская валюта подскочила на 45,39 копейки, но к последней сделке19 июня доллар снизился на 3,01 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к курсу, установленному Банком России на сегодня, повысился на 27,63 копейки и составил 65,1377 рубля. Относительно последней сделки предыдущей сессии евро подешевел на 4,48 копейки.