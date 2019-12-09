Рубль укрепляетсяпо отношению к доллару и евро

Мировые цены на нефть сегодня утром снижаются на статистических данных из Китая и беспокойстве за торговое соглашение США и КНР, свидетельствуют данные торгов.

Экспорт из Китая в ноябре этого года неожиданно упал на 1,1%, тогда как аналитики, напротив, прогнозировали рост показателя на 0,8%.

Китай является крупнейшим потребителем нефти, поэтому статистика добавила беспокойства инвесторам, которые боятся снижения спроса на сырье из-за торговой войны между КНР и США. Данные по экспорту — «жертва затянувшейся торговой войны», сказал агентству «Рейтер» рыночный стратег «Axi Trader» Стивен Иннес.

США и КНР пытаются прийти к соглашению по торговым вопросам в преддверии очередного повышения американских импортных пошлин 15 декабря.

6 декабря советник президента США по экономике Ларри Кудлоу заявил, что стороны близки к сделке, но США могут отказаться от неё в последний момент, если американская администрация не добьется от КНР желаемых условий.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 63,7055 рубля. По отношению к последней сделке 6 декабря доллар снизился почти на 5 копеек. К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта подешевела на 1,30 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» уменьшился на 2,74 копейки и составил 70,4726 рубля. К официальному курсу евро упал на 28,68 копейки.