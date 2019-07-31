Нарисуют Кольский мост на стене трансформаторной будкиОнкологическая служба Мурманской области получит 620 млн рублей из резервного фонда правительства РФ
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика31.07.19 10:29

Рубль умеренно растёт к доллару и евро в начале торгов

Мировые цены на нефть сегодня  утром растут пятый день подряд на фоне снижения запасов этого сырья в США и в ожидании снижения базовой ставки ФРС, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.03 мск цена октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,91% - до 65,22 доллара за баррель. Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 0,69% - до 58,45 доллара за баррель.

Официальные данные о запасах от Министерства энергетики страны будут опубликованы позднее в среду. По прогнозам, коммерческие запасы нефти (исключая стратегический резерв) за неделю по 26 июля снизились на 2,6 миллиона баррелей.

«Существует определенная сезонная тенденция, поскольку снижение запасов продолжает превосходить ожидания аналитиков, указывая на сильно недооцененное потребление и сезонный спрос в этом году», — приводит агентство «Рейтер» мнение аналитиков «VM Markets Pte».

Кроме того, инвесторы ждут итогов заседания Федеральной резервной системы США. Двухдневное заседание регулятора завершается в среду, 31 июля. Аналитики прогнозируют, что базовая ставка будет понижена с текущего уровня 2,25-2,5%, при этом большинство экспертов считают, что снижение составит 25 базисных пунктов.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 63,4285 рубля. По отношению к последней сделке 30 июля доллар снизился почти на 8 копеек. Однако к курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта выросла на 5 копеек.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к последней сделке предыдущей сессии уменьшился на 6,33 копейки и составил 70,7592 рубля. К официальному курсу евро, как и доллар, вырос. Рост составил 16,12 копейки.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаКамеры на дорогах «расстреливают» водителей почти в упор
-ФоторепортажПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»Мурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флота
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«Гандвик»: к лету готов!». Документальный фильм 0+«В начале был порт». Документальный фильм (6+)«ArcticWave» - ступень в будущее
-Политбарометр
ПодробнееРоссия одна, а кандидаты разные
-Слово не воробей...Резко увеличить нашу активность
-Ходят слухи…Мышиная возня под окнами областной администрации
-

Последние комментарии

Николай Б
29.07.19 21:44
Он ряжаный
Комментарий к новости:ПРОЩЕ ГОВОРЯ: Как стать казаком за Полярным кругом?
Елена
22.07.19 14:57
Просьба обратить внимание на лестницу, ведущую от домов Сафоново, 45 к Сивко, 9. Перила новые, но зимой они не спасают от падения и переломов у людей.
Комментарий к новости:Лестницы к домам мурманчан будут отремонтированы
Мария
22.07.19 09:14
Позвоните пожалуйста 8-915-439-49-59. Мария
Комментарий к новости:Судьбу мурманских «Бони и Клайда» решит Октябрьский суд
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
123456789101112131415161718192021222324252627282930311234
-Скоро в эфире03:30Новости. Информационная программа (12+)04:00«Международные новости». Информационная программа (12+)04:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO ДеньгиОптовые цены на мороженую рыбу продолжают снижаться-PRO ВалютуРубль умеренно растёт к доллару и евро в начале торгов-PRO ЭнергетикуЭнергетики нарушили требования лесного законодательства-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 31 июля-PRO Нефть и газПроект СПГ терминала «НОВАТЭКа» в бухте Ура Мурманской области включён в схему территориального планирования-PRO ЗаконыСведения о недвижимости россияне получат за несколько минут
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
15.07.19: Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что принято решение о создании рабочей группы с участием экспертов по вопросам использования телефонов в школах. А как вы считаете, нужны ли мобильные телефоны учащимся?Проголосовал: 291 человек
© 2009 - 2019
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика