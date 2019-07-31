Рубль умеренно растёт к доллару и евро в начале торгов

Мировые цены на нефть сегодня утром растут пятый день подряд на фоне снижения запасов этого сырья в США и в ожидании снижения базовой ставки ФРС, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.03 мск цена октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,91% - до 65,22 доллара за баррель. Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 0,69% - до 58,45 доллара за баррель.

Официальные данные о запасах от Министерства энергетики страны будут опубликованы позднее в среду. По прогнозам, коммерческие запасы нефти (исключая стратегический резерв) за неделю по 26 июля снизились на 2,6 миллиона баррелей.

«Существует определенная сезонная тенденция, поскольку снижение запасов продолжает превосходить ожидания аналитиков, указывая на сильно недооцененное потребление и сезонный спрос в этом году», — приводит агентство «Рейтер» мнение аналитиков «VM Markets Pte».

Кроме того, инвесторы ждут итогов заседания Федеральной резервной системы США. Двухдневное заседание регулятора завершается в среду, 31 июля. Аналитики прогнозируют, что базовая ставка будет понижена с текущего уровня 2,25-2,5%, при этом большинство экспертов считают, что снижение составит 25 базисных пунктов.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 63,4285 рубля. По отношению к последней сделке 30 июля доллар снизился почти на 8 копеек. Однако к курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта выросла на 5 копеек.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к последней сделке предыдущей сессии уменьшился на 6,33 копейки и составил 70,7592 рубля. К официальному курсу евро, как и доллар, вырос. Рост составил 16,12 копейки.