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Мурманская область. Арктика15.12.17 14:30

Рубль упал к доллару и евро, отыгрывая решение ЦБ РФ снизить ключевую

Совет директоров Банка России сегодня принял решение снизить ключевую ставку на 50 базисных пунктов (б.п.) - с 8,25% годовых до 7,75% годовых, говорится в сообщении ЦБ РФ.

Инфляция находится на уровне 2,5% и будет постепенно приближаться к 4% к концу 2018 года. Продление соглашения об ограничении добычи нефти снижает проинфляционные риски на горизонте до года. С учетом этого Банк России снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов. При этом среднесрочные проинфляционные риски преобладают над рисками устойчивого отклонения инфляции вниз от цели. Банк России продолжит переходить от умеренно жёсткой к нейтральной денежно-кредитной политике постепенно", - отмечает регулятор.

Принимая решение по ключевой ставке, Банк России будет оценивать баланс рисков существенного и устойчивого отклонения инфляции вверх и вниз от цели, а также динамику экономической активности относительно прогноза. Банк России допускает возможность некоторого снижения ключевой ставки в первом полугодии 2018 года.

С учетом этого решения ставка за 2017 год была снижена в шестой раз, в целом ее снижение составило 225 б.п. На начало 2017 года ключевая ставка составляла 10,00%.

На последнем заседании, которое состоялось 27 октября, Совет директоров Банка России снизил ключевую ставку на 25 б.п. - до 8,25% годовых.

Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 9 февраля 2018 года.

При этом большинство аналитиков ожидали снижения ставки всего на 25 б.п. - до 8,00% годовых.

Российский рубль упал к доллару и евро на Московской бирже днём, отыгрывая решение ЦБ РФ снизить ключевую ставку сразу на 50 базисных пунктов - до 7,75% годовых.

К 13.34 мск курс доллара на торгах  составлял 59 руб./$1, что было на 12 копеек выше уровня на 13.29 мск. В свою очередь евро поднялся до 69,61 рубля против 69,46 рубля до объявления решения Банка России.

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Последние комментарии

Known
15.12.17 09:55
Анна, вы поверили в это шоу? Если бы господин Зуб хотел нас накормить дешёвой рыбой, то он бы это делал, а так вылез со старой песней, что все должны ему везти рыбу. Предприниматель должен выстраивать
Комментарий к новости:Председатель Совета директоров Михаил Зуб прикинулся журналистом, чтобы дойти до президента
Анна
14.12.17 23:28
Михаил - респект!!! Вы молодец. Надеюсь, Вас услышал ВВП!!!
Комментарий к новости:Председатель Совета директоров Михаил Зуб прикинулся журналистом, чтобы дойти до президента
Анна
14.12.17 23:17
Молодец, Зуб!! Мужик!!! Вот ради интереса буду смотреть развитие событий!!! Зуб - верю в тетя!!!
Комментарий к новости:Председатель Совета директоров Михаил Зуб прикинулся журналистом, чтобы дойти до президента
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