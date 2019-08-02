Рубль упал на известиях из США

Мировые цены на нефть сегодня утром растут более чем на 2%, показывая коррекционную динамику после значительного снижения, которое последовало после заявлений президента США о введении дополнительных пошлин на импорт товаров из Китая, свидетельствуют данные торгов.

Рынки показывают коррекционную динамику, устойчивое сокращение запасов нефти в США поддержало торги после значительного снижения на 7% на фоне внешнеторговых противоречий США и КНР.

Американский президент Дональд Трамп в четверг в своём микроблоге в соцсети «Twitter» заявил, что США с 1 сентября вводят пошлину в 10% на товары из КНР стоимостью в 300 миллиардов долларов. При этом ранее Трамп в рамках встречи с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита в Осаке говорил, что США готовы достичь взаимоприемлемого торгового соглашения. Кроме того, как сообщало агентство Синьхуа, американская сторона по итогам встречи выразила готовность не вводить новые пошлины на китайские товары.

«Оценки глобального роста оказались под давлением торговой войны, и действия США (введение пошлин. - Ред.) стирают все положительные результаты, полученные на той неделе, когда американские переговорщики были в Шанхае для возобновления торговых переговоров», — сообщил агентству «Рейтер» старший аналитик «OANDA» Альфонсо Эспарза.

Доллар и евро начали торги на Московской бирже ростом. Рубль упал к бивалютной корзине на известиях, что США ввели новые санкции в отношении России за инцидент прошлого года с применением нервнопаралитического вещества «Новичок» в британском Солсбери.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах составил 64,5883 рубля. По отношению к последней сделке в четверг доллар вырос на 23,33 копейки. К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта подскочила на 75,43 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к последней сделке предыдущей сессии подорожал на 24 копейки и составил 71,5756 рубля. К официальному курсу евро взлетел на 1,10 рубля.