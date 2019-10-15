Рубль упорно сопротивляется снижению нефтяных цен

Мировые цены на нефть снижаются сегодня утром второй день подряд на данных о снижении экспорта и импорта Китая, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.

Эксперты отмечают, что негативным фактором для цен на нефть стала статистика из Китая, согласно которой объём экспорта страны в сентябре снизился на 3,2% в годовом выражении, а импорта — на 8,5%. Аналитики ждали сокращения показателей на 3% и 5,2% соответственно. «В сентябре экспорт и импорт Китая сократились больше, чем ожидалось, поскольку действующие пошлины и замедление роста мировой торговли оказали давление на спрос», - отмечают аналитики банка «ANZ», мнение которых приводит агентство Рейтер.

Кроме того, давление на нефтяные котировки продолжает оказывать внешнеторговая неопределенности. По данным СМИ, Китай хочет провести дополнительные переговоры с США в конце октября для обсуждения деталей первой части торгового договора. Помимо этого, как сообщалось, Пекин хочет, чтобы президент США Дональд Трамп пересмотрел запланированное на декабрь повышение пошлин на китайские товары.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 64,2725 рубля. По отношению к последней сделке 14 октября доллар снизился на 2,25 копейки. К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта подешевела на 9,27 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» подрос на копейку и составил 70,9095 рубля. Однако к официальному курсу евро уменьшился на 2,10 копейки.