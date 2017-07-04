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Мурманская область. Арктика04.07.17 10:23

Рубль увяз в ценах на нефть

Мировые цены на нефть опускаются во вторник утром в рамках коррекции после роста вечером в понедельник; удорожание было вызвано ожиданием инвесторов снижения запасов в США, свидетельствуют данные торгов.

Трейдеры ожидают статистики по запасам нефти в США, которая будет опубликована 6 июля. Аналитики прогнозируют снижение запасов на 0,56%, или на 2,833 миллиона баррелей, до 506,367 миллиона баррелей. Как сообщало Минэнерго страны на минувшей неделе, коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 23 июня, выросли на 0,1 миллиона баррелей, или на менее чем 0,1% - до 509,2 миллиона баррелей.

При этом добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 23 июня уменьшилась на 1,07%, или на 100 тысяч баррелей в сутки, до 9,250 миллиона баррелей в сутки. Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) снизились на 0,3 миллиона баррелей, составив 60,8 миллиона баррелей. Запасы бензина в США уменьшились на 0,9 миллиона баррелей, или на 0,37% - до 241 миллиона баррелей, а дистиллятов - на 0,2 миллиона баррелей, или на 0,13%, до 152,3 миллиона баррелей.

Росту в ходе торгов предыдущего дня способствовали также данные о первом с января снижении числа буровых установок в США. Согласно данным «Baker Hughes», по итогам завершившейся 30 июня рабочей недели число буровых установок в стране снизилось на 1 штуку, или на 0,1%, до 940 единиц.

Число нефтяных буровых установок уменьшилось на 2 штуки, или на 0,26% - до 756 единиц, газодобывающих - выросло на одну, или на 0,55%, до 184 штук.

Доллар и евро начали торги на Московской бирже ростом. Рубль снижается к бивалютной корзине на фоне коррекции цен на нефть вниз.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах составил 59,3364 рубля. По отношению к официальному курсу американская валюта выросла на 36,69 копейки. К последней сделке 3 июля доллар подорожал на 7,14 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к курсу, установленному Банком России на сегодня, увеличился на 26,80 копейки и составил 67,4696 рубля. Относительно последней сделки предыдущей сессии евро поднялся на 14,40 копейки.

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