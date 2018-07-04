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Мурманская область. Арктика04.07.18 10:25

Рубль в начале дня незначительно меняется к доллару и евро

Мировые цены на нефть сегодня  утром растут, инвесторы позитивно восприняли данные Американского института нефти (API) о том, что запасы этого вида сырья в США за прошлую неделю снизились больше ожиданий, свидетельствуют данные торгов.

По мнению аналитиков, которое приводит агентство «Рейтер», снижение показателей связывается с одной стороны с пиком сезона автомобильных поездок в Северной Америке, что приводит к росту спроса на бензин, а с другой стороны — с перебоями в поставках из Канады в США. Отключение работы предприятия «Syncrude Canada» с уровнем добычи примерно в 360 тысяч баррелей в день, как ожидается, продлится до конца июля.

Инвесторы также обращают внимание на санкции США против Ирана. Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе и вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. США пытаются убедить союзников, а также Китай и Индию прекратить импорт иранской нефти. Президент Ирана Хасан Роухани во вторник заявил, что считает стремление США остановить экспорт иранской нефти неосуществимым.

Курс доллара расчётами «завтра» на 10.00 мск среды снижался на 9 копеек — до 63,06 рубля, курс евро повышался на 2 копейки — до 73,63 рубля, следует из данных Московской биржи.

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