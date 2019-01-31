Рубль в начале дня показывает слабую динамику к росту

Мировые цены на нефть растут сегодня утром после того, как данные Минэнерго США показали снижение поставок сырья в страну из Саудовской Аравии, свидетельствуют данные торгов.

Поддержку стоимости нефти оказывают данные американского Минэнерго о сокращении поставок нефти из Саудовской Аравии в США. «Цены на нефть укрепились после появления признаков того, что сокращение добычи странами ОПЕК отражается на торговле. Еженедельные данные минэнерго США показали, что объем импорта нефти США из Саудовской Аравии за неделю сократился более чем вдвое по сравнению с предыдущей неделей, до 442 тысячи баррелей в день. Это второй самый низкий показатель в недельных данных с 2010 года», - пишут аналитики банка «ANZ», которых цитирует агентство «Рейтер».

В то же время, согласно сообщению американского Минэнерго, коммерческие запасы нефти в США за неделю по 25 января увеличились на 919 тысяч баррелей, или на 0,2%, до 445,9 миллиона баррелей. При этом эксперты прогнозировали более существенный рост — на 3,1 миллиона баррелей, или на 0,7%, до 448,1 миллиона баррелей.

В 10.05 мск курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 65,4896 рубля. По отношению к последней сделке 30 января доллар снизился на 1,54 копейки. К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта упала почти на 61 копейку.

Курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к последней сделке предыдущей сессии подрос на 5 копеек и составил 75,2880 рубля. Однако к официальному курсу евро подешевел на 28,26 копейки.