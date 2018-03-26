Рубль в начале дня растёт к доллару и евро

Мировые цены на нефть сегодня перешли к снижению, после роста до максимумов с февраля на ожиданиях продолжения сотрудничества по сделке ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов.

В конце прошлой недели нефть марки Brent преодолела отметку в 70 долларов за баррель впервые со 2 февраля текущего года. За выходные WTI также подорожала до максимума с февраля, поднявшись выше 66 долларов за баррель. Таким образом, стоимость обеих нефтяных марок приближается к новым максимумам с 2014 года после торгов на понижение в течение всего начала 2018 года.

Трейдеры отыгрывали комментарии министра энергетики Саудовской Аравии Халида аль-Фалихао том, что сотрудничество стран ОПЕК+ может продолжиться и после 2019 года. Ещё одним фактором роста цены на нефть стало беспокойство инвесторов относительного возможного наложения экономических санкций на Иран со стороны США. Наложение санкций может привести к перебоям в поставках нефти из Ирана.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 57,0270 рубля. По отношению последней сделке 23 марта доллар снизился на 26,30 копейки. К официальному курсу американская валюта подешевела на 8 копеек.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к последней сделке предыдущей сессии упал на 23 копейки и составил 70,5050 рубля. Однако к курсу, установленному Банком России на сегодня, евро подорожал на 7,47 копейки.