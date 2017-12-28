Рубль в начале дня рос к доллару и снижался к евро

Мировые цены на нефть сегодня утром поднимаются, инвесторы отыгрывают данные Американского института нефти (API), согласно которым запасы сырья в США за прошедшую неделю снизились значительнее ожидаемой оценки, свидетельствуют данные торгов.

Согласно сообщению API, запасы нефти в США за неделю по 22 декабря уменьшились на 6 миллионов баррелей, до 430,5 миллиона баррелей. Прогноз предполагал снижение показателя только на 3,97 миллиона баррелей, до 432,53 миллиона баррелей.

Запасы бензина, по мнению API, выросли при этом на 3,1 миллиона баррелей, дистиллятов - на 2,8 миллиона баррелей. Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге упали на 1,3 миллиона баррелей. Поздне в четверг инвесторы ожидают данные по запасам от Минэнерго США.

Трейдеры продолжают оценивать новости по ремонту трубопровода «Forties» в Северном море, который был закрыт на ремонт 11 декабря в связи с поломкой. Как сообщило в четверг агентство Рейтер, ссылаясь на источники, «Forties» работает на половину своей мощности после проведения ремонтных работ.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 57,6476 рубля. По отношению к официальному курсу американская валюта выросла на 19,32 копейки. Однако к последней сделке 27 декабря доллар подешевел почти на 10 копеек.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к курсу, установленному Банком России на сегодня, подскочил на 46,76 копейки и составил 68,7004 рубля. Относительно последней сделки предыдущей сессии евро подрос на 2 копейки.