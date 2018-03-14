Рубль в начале дня слабо снижается к доллару и евро

Мировые цены на нефть сегодня утром не демонстрируют единой динамики, инвесторы ожидают статистику от Министерства энергетики США по запасам сырья в стране по итогам прошлой недели, свидетельствуют данные торгов.

Позднее Минэнерго США сообщит статистику по запасам нефти в стране за неделю по 9 марта. Эксперты ожидают роста показателя на 2 миллиона баррелей, или на 0,5%, до 427,9 миллиона баррелей.

При этом инвесторы почти не реагируют на статистику по запасам от Американского института нефти (API). По данным института, запасы сырья выросли на 1,2 миллиона баррелей, запасы бензина, по оценке API, при этом снизились на 1,3 миллиона баррелей, дистиллятов - упали на 4,3 миллиона баррелей. Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге, сократились на 156 тысяч баррелей, считают эксперты API.

Цены на нефть находятся под давлением на фоне обеспокоенности инвесторов относительно роста добычи в США. В понедельник управление энергетической информации (EIA) Минэнерго страны сообщило, что ожидает роста добычи сланцевой нефти в апреле текущего года на 131 тысячу баррелей в сутки — до 6,954 миллиона баррелей. EIA в начале марта также подняло прогнозную оценку добычи нефти в США в 2018 году до очередного исторического рекорда - 10,7 миллиона баррелей в сутки. «Продолжающийся рост добычи в США по-прежнему представляет значительный риск для нефтяных цен», - приводит агентство «Рейтер» слова главы отдела торговли на азиатских биржах в «Oanda» Стивена Иннеса.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 57,0237 рубля. По отношению к официальному курсу американская валюта выросла на 8,78 копейки. К последней сделке 13 марта доллар почти не изменился.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к курсу, установленному Банком России на сегодня, подскочил на 52 копейки и составил 70,6763 рубля. Относительно последней сделки предыдущей сессии евро подрос на 1,63 копейки.