Рубль в начале дня слегка теряет к доллару

Стоимость нефти сегодня утром снижается более чем на 1% на фоне значительного снижения на мировых фондовых рынках, свидетельствуют данные торгов.

Глобальные рынки переживают серьёзное падение, в том числе фондовые. Американские индексы закрылись в понедельник снижением на 3,8-4,6%, европейские - на 0,8-1,5%. Биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) дешевеют сейчас в среднем на 3-5%, при этом японский Nikkei 225 - более чем на 6%. Такое синхронное падение свидетельствует о распродаже рисковых активов, считает ряд аналитиков.

В США игроки рынка сбрасывали акции в ожидании изменений на долговом рынке страны. В пятницу министерство труда США сообщило о росте почасовой зарплаты почти на 3% в годовом выражении. Инвесторы посчитали, что эти данные могут стать признаком ускоряющейся инфляции, что может привести к росту доходности гособлигаций США и увеличивает шансы на дополнительный подъем ставки ФРС в текущем году.

«Внезапно инфляция стала одним из наиболее обсуждаемых вопросов на рынках», - цитирует агентство «Рейтер» мнение аналитиков «J.P. Morgan».

Агентство отмечает также и сезонное влияние того, что многие НПЗ закрываются на период технического обслуживания, что снижает спрос на сырьё.

Рубль сегодня в начале дня слегка теряет к доллару и стабилен по отношению к евро на фоне наметившейся тенденции бегства от риска на мировых рынках и ослабления европейской валюты на форексе ниже 1,24 доллара, при некотором увеличении волатильности.

Курс доллара расчётами «завтра» на 10.05 мск вторника повышался на 14 копеек, до 57,33 рубля, курс евро - на 1 копейку, до 70,96 рубля, сообщает Московская биржа.