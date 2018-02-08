Рубль в начале дня снижается

Мировые цены на нефть сегодня утром несколько снижаются, при этом днем в среду падение стоимости сырья достигало 2-3%, что было вызвано данными о значительном росте добычи в США за прошлую неделю.

«Что удивило больше всего, так это значительный рост добычи нефти (в США. - Ред.) - до 10,25 миллиона баррелей в день, что значительно выше показателя прошлой недели в 9,92 миллиона. Очевидно, данные указывают на несбалансированный рынок, и в ответ цены на нефть заметно снизились», - цитирует агентство «Рейтер» слова рыночного аналитика «Forex.com» Фавада Разакзады.

Днём ранее Министерство энергетики США сообщило, что добыча нефти в стране по итогам прошлой недели выросла на 3,3%, или на 332 тысячи баррелей в сутки, до 10,251 миллиона баррелей в сутки. При этом коммерческие запасы нефти увеличились на 1,9 миллиона баррелей, до 420,3 миллиона баррелей при прогнозе роста в 3,2 миллиона.

Инвесторы также обратили внимание на сообщения о том, что трубопровод «Forties» в Северном море был закрыт в среду. Закрытие нефтепровода в связи с поломкой в середине декабря прошлого года поддерживало нефтяные цены.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 57,5808 рубля. По отношению к официальному курсу американская валюта подскочила на 62,75 копейки. Однако к последней сделке 7 февраля доллар подешевел на 2 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к курсу, установленному Банком России на сегодня, вырос на 11,75 копейки и составил 70,6485 рубля. Относительно последней сделки предыдущей сессии евро, как и доллар снизился. Снижение составило также 2 копейки.