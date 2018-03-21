Рубль в начале дня снижается к доллару и евро

Мировые цены на нефть сегодня утром поднимаются, положительным фактором для инвесторов стала статистика Американского института нефти (API), который сообщил о неожиданном снижении запасов нефти в США по итогам предыдущей недели, свидетельствуют данные торгов.

Как сообщил ранее API, запасы нефти в США за неделю по 16 марта неожиданно уменьшились на 2,7 миллиона баррелей, или на 0,63%, до 428,2 миллиона баррелей. Эксперты ожидают роста запасов на 2,6 миллиона баррелей, или на 0,59%, до 433,5 миллиона баррелей. Запасы бензина, считает API, сократились за прошлую неделю на 1,1 миллиона баррелей, дистиллятов - на 1,9 миллиона баррелей. Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) выросли при этом на 1,6 миллиона баррелей. Позднее в среду инвесторы ожидают данные по запасам от Минэнерго США.

Продолжает поддерживать рост цен и напряженность в отношении крупных нефтедобывающих стран - Саудовской Аравии и Ирана. 18 марта принц Саудовской Аравии, министр обороны королевства Мухаммед бен Салман заявил, что в случае появления у Ирана атомной бомбы Саудовская Аравия незамедлительно начнёт собственную ядерную программу с военной составляющей.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 57,5190 рубля. По отношению к официальному курсу американская валюта снизилась на 18,38 копейки. К последней сделке 20 марта доллар подешевел на 1,10 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к курсу, установленному Банком России на сегодня, упал почти на 65 копеек и составил 70,5851 рубля. Однако относительно последней сделки предыдущей сессии евро вырос на 17,51 копейки.