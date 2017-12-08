Рубль в начале дня снижается к доллару, растёт к евро

Цены на нефть сегодня утром слабо колеблются под давлением укрепления доллара и в ожидании статистики по динамике числа буровых установок в США за неделю, свидетельствуют данные торгов.

Доллар укрепляется в ожидании данных по безработице в США, сдерживая рост нефтяных цен. Аналитики считают, что безработица в стране в ноябре осталась на октябрьском уровне 4,1%, а число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 200 тысяч.

Укрепление доллара негативно отражается на стоимости сырьевых товаров, в частности, нефти, делая ее дороже для держателей других валют.

Рынок в пятницу также ожидает статистики американской нефтегазовой сервисной компании «Baker Hughes», a «GE Company» по числу буровых установок в США. По итогам прошлой недели, по данным компании, это число выросло на шесть штук, или на 0,7%, до 929 единиц. В годовом выражении число буровых установок увеличилось на 332 штуки, или в 1,5 раза.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 59,2486 рубля. По отношению к официальному курсу американская валюта подешевела на 4,62 копейки. Однако к последней сделке 7 декабря доллар вырос на 7,11 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к курсу, установленному Банком России на сегодня, упал на 29,25 копейки и составил 69,6398 рубля. Относительно последней сделки предыдущей сессии евро подешевел на 8,27 копейки.