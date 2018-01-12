Рубль в начале дня снижался

Нефть сегодня утром дешевеет в рамках коррекции после того, как в четверг цена марок Brent и WTI достигла максимальных отметок с декабря 2014 года, свидетельствуют данные торгов.

Удорожание нефти до рекордных уровней было вызвано рядом позитивных данных по добыче и запасам «чёрного золота» в США. Так, согласно обнародованным в среду данным Минэнерго страны, коммерческие запасы нефти в США сократились за последнюю неделю на 4,9 миллиона баррелей вместо ожидаемых 3,89 миллиона, а добыча упала на 2,9%, или на 290 тысяч баррелей в сутки.

Поддержали рост нефтяных цен также комментарии Министра энергетики ОАЭ Сухейля аль-Мазруи, который заявил 11 января, что ожидает восстановления баланса на рынке нефти в текущем году. Он также добавил, что надеется на продолжение сотрудничества стран-участниц соглашения ОПЕК+ после 2018 года.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 56,5205 рубля. По отношению к официальному курсу американская валюта снизилась на 47,52 копейки. Однако к последней сделке 11 января доллар увеличился на 9,30 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к курсу, установленному Банком России на сегодня, подрос на 1,25 копейки и составил 68,0711 рубля. Относительно последней сделки предыдущей сессии евро подорожал на 21,36 копейки.