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Мурманская область. Арктика30.10.17 10:25

Рубль в начале дня стабилен к доллару и евро

Мировые цены на нефть торгуются с незначительной разнонаправленной динамикой в понедельник утром, при этом в пятницу стоимость нефтяных марок Brent и WTI достигала рекордов на оптимизме по поводу возможности продления сделки ОПЕК+ и статистике по числу буровых установок в США за неделю, свидетельствуют данные торгов.

Нефтяные цены в понедельник торгуются разнонаправленно, но остаются у самых высоких значений на оптимизме рынка по возможности продления сделки ОПЕК+. На прошлой неделе наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд сказал, что королевство поддерживает продление соглашения ОПЕК+ о сокращении добычи нефти, он при это не уточнил, на какой срок, по его мнению, необходимо продлить соглашение.

Позднее генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо прокомментировал это заявление, отметив, что организация приветствует четкий прогноз наследного принца Саудовской Аравии о необходимости достижения стабильности нефтяных рынков и удержания ее после первого квартала 2018 года.

Статистика американской нефтегазовой сервисной компании «Baker Hughes», a «GE Company» между тем продолжает поддерживать нефтяные цены. По данным компании, за неделю, завершившуюся 27 октября, число буровых установок в США снизилось на четыре штуки, или на 0,4%, до 909 штук. В годовом выражении число установок увеличилось на 359 штук, или в 1,6 раза. Число нефтяных буровых установок при этом выросло на одну единицу, до 737 штук.

Курс доллара расчётами «завтра» на 10.00 мск 29 октября снижался на 2 копейки - до 58,04 рубля, курс евро не менялся, оставаясь на уровне 68,41 рубля, следует из данных Московской биржи.

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