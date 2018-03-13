Рубль в начале дня стабилен к доллару и евро

Мировые цены на нефть сегодня утром продолжают негативную динамику предыдущего торгового дня, вызванную прогнозами Минэнерго США о росте добычи в апреле, свидетельствуют данные торгов.

Добыча сланцевой нефти в крупнейших нефтегазодобывающих регионах США в апреле текущего года, как ожидает управление энергетической информации (EIA) Минэнерго страны, увеличится по сравнению с мартом на 131 тысячу баррелей в сутки — до 6,954 миллиона баррелей. На данный момент оценка добычи составляет 6,823 миллиона баррелей в сутки. Самое большое увеличение добычи в апреле ожидается на месторождении Permian - на 80 тысяч баррелей, до 3,156 миллиона баррелей в день. После выхода этого прогноза в понедельник нефть подешевела примерно на 1%.

«Нефтяные цены опустились на опасениях того, что рост добычи в США может привести к увеличению запасов сырья в стране», - цитирует агентство «Рейтер» слова аналитиков банка «ANZ».

В среду инвесторы ожидают статистику по запасам нефти в США по итогам прошедшей недели. Свои данные опубликуют Американский институт нефти (API) и министерство энергетики США. Аналитики прогнозируют, что запасы сырья в стране за неделю по 9 марта выросли на 1,5 миллиона баррелей, или на 0,35% - до 427,4 миллиона баррелей.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 56,8833 рубля. По отношению к официальному курсу американская валюта выросла на 27,11 копейки. К последней сделке 12 марта доллар почти не изменился.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к курсу, установленному Банком России на сегодня, увеличился на 32,36 копейки и составил 70,1208 рубля. Однако относительно последней сделки предыдущей сессии евро снизился на копейку.