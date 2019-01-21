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Мурманская область. Арктика21.01.19 10:38

Рубль в начале дня укрепляется к доллару и снижается к евро

Мировые цены на нефть растут сегодня утром, стоимость марки Brent находится в районе максимума с 7 декабря в 63 доллара после выхода данных по ВВП Китая, свидетельствуют данные торгов.

В центре внимания рынков в понедельник находится статистика из Китая. Согласно официальным данным, рост ВВП КНР в 2018 году составил 6,6% против 6,8% в 2017 году, что стало худшим показателем за последние 28 лет, но лучше официального прогноза. Власти Китая устанавливали планку роста ВВП на 2018 год на уровне около 6,5%.

Кроме того, аналитики, которых цитирует агентство «Рейтер», отмечают, что цены на нефть поддерживает сокращение добычи странами ОПЕК+. «Стоимость Brent может держаться выше 60 долларов за баррель на фоне выполнения сделки странами соглашения ОПЕК+, грядущего истечения срока исключений из нефтяных санкций против Ирана и замедления роста добычи в США», — приводит агентство мнение экспертов «J.P. Morgan». США в прошлом году восстановили все санкции против Ирана, однако предоставили временные исключения из нефтяных санкций Китаю, Индии, Италии, Греции, Японии, Южной Корее, Тайваню и Турции до 5 мая 2019 года.

В свою очередь аналитики «Bernstein Energy» полагают, что сокращение добычи странами ОПЕК может привести к дефициту сырья на рынке на протяжении большей части 2019 года. Это поможет ценам вырасти до 70 долларов за баррель.

На прошлой неделе был опубликован ежемесячный доклад ОПЕК, согласно которому страны организации снизили добычу нефти в декабре на 780 тысяч баррелей в сутки по отношению к уровню октября — до 31,578 миллиона баррелей в сутки.

В 10.05 мск курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 66,2491 рубля. По отношению к последней сделке 18 января доллар снизился на 2,59 копейки. К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта подешевела на 8,18 копейки.

Курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к последней сделке предыдущей сессии вырос на 8,79 копейки и составил 75,3779 рубля. Однако, к официальному курсу евро снизился на 20,62 копейки.

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