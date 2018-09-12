Рубль в начале дня усилил снижение к доллару и евро

Мировые цены на нефть сегодня утром повышаются на фоне данных Американского института нефти (API), согласно которым запасы «чёрного золота» в США за прошлую неделю ощутимо сократились, свидетельствуют данные торгов.

В центре внимания рынков в среду оказались данные API, согласно которым за неделю по 7 сентября коммерческие запасы нефти в США сократились на 8,6 миллиона баррелей, до 395,9 миллиона баррелей.

«Цены на нефть подпрыгнули, поскольку данные API указали на существенное снижение запасов», - приводит агентство Рейтер слова инвестиционного аналитика «Rivkin Securities» Уильяма О'Локлина.

Теперь рынок ждёт официальных данных от министерства энергетики США в среду вечером. Аналитики ожидают снижения уровня запасов в США за отчетную неделю на 805 тысяч баррелей после сокращения на 4,3 миллиона баррелей неделей ранее.

В 10.05 мск курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 69,6872 рубля. По отношению к последней сделке 11 сентября доллар подорожал на 27,72 копенйки. Однако к курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта снизилась на 28,72 копейки.

Курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к последней сделке предыдущей сессии увеличился на 6 копеек и составил 80,6625 рубля. К официальному курсу евро, как и доллар, снизился. Падение составило 73,17 копейки.

Разнонаправленная динамика объясняется тем, что рубль во вторник вечером укрепился к доллару и евро, отыгрывая первый с конца августа отскок на рынке ОФЗ и уверенно дорожающую нефть. Сегодня рубль снижается к уровням вчерашнего закрытия, корректируясь после укрепления.