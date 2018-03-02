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Мурманская область. Арктика02.03.18 10:25

Рубль в начале дня в слабом плюсе к доллару и евро

Мировые цены на нефть сегодня  утром не демонстрируют единой динамики, инвесторы находятся в ожидании встречи представителей Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) с производителями сланцевой нефти на следующей неделе, свидетельствуют данные торгов.

ОПЕК  5 марта проведёт в Хьюстоне (США) обед с представителями американских компаний, занимающихся добычей сланцевых углеводородов. В мероприятии, как ожидается, примет участие генсек организации Мохаммед Баркиндо. В середине октября 2017 года генсек ОПЕК заявлял, что организация заинтересована в кооперации с независимыми сланцевыми производителями из США.

Кроме того, рынки продолжают реагировать на еженедельные данные по запасам в США. Коммерческие запасы нефти в стране (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 23 февраля, выросли, по данным минэнерго США, на 3 миллиона баррелей, или на 0,7%, до 423,5 миллиона баррелей. При этом аналитики ждали роста только на 2,4 миллиона баррелей. Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) уменьшились на 1,2 миллиона баррелей, составив 28,8 миллиона баррелей.

«Несмотря на то что снижение уровня запасов в Кушинге продолжилось (они опустились ниже 30 миллионов баррелей впервые с конца 2014 года), общий рост запасов нефти в США затмил эти хорошие новости», - цитирует агентство «Рейтер» слова рыночного аналитика «Forex.com» Фавада Разакзады.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 56,7588 рубля. По отношению к официальному курсу американская валюта выросла на 32,54 копейки. К последней сделке 1 марта доллар снизился на 6,37 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к курсу, установленному Банком России на сегодня, подскочил на 70,83 копейки и составил 69,5909 рубля. Однако относительно последней сделки предыдущей сессии евро подешевел на 7,91 копейки.

 

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