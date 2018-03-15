Рубль в начале дня вырос

Мировые цены на нефть сегодня утром растут в рамках коррекции после снижения днем ранее, вызванного статистикой по значительному росту запасов сырья в США за прошлую неделю, поддерживаются цены повышением прогноза по спросу на сырье от ОПЕК, свидетельствуют данные торгов.

14 марта Минэнерго США сообщило, что за неделю по 9 марта коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) выросли на 5 миллионов баррелей, или на 1,2%, до 430,9 миллиона баррелей. Аналитики ожидали меньшего роста - на 2,02 миллиона баррелей. Добыча нефти в США за неделю, по данным министерства, выросла на 12 тысяч баррелей в сутки, до 10,381 миллиона баррелей в сутки. На данных о росте запасов и добычи нефть дешевела примерно на 1%, при этом к утру четверга показатели вернулись к прежним уровням.

До статистики США был опубликован мартовский доклад ОПЕК, в котором организация сообщала, что повысила прогноз роста спроса на нефть в мире в 2018 году - на 0,01 миллиона баррелей в сутки, до 1,6 миллиона баррелей в сутки. Общий спрос теперь прогнозируется примерно на уровне 98,63 миллиона баррелей в сутки (ранее ожидалось 98,6 миллиона). Причиной повышения прогноза стали более позитивные данные по странам ОЭСР, говорилось в докладе.

Вместе с этим ОПЕК сообщила, что в феврале снизила добычу нефти в месячном выражении на 77,1 тысячи баррелей в сутки, до 32,186 миллиона баррелей в сутки, при этом выполнив соглашение о сокращении нефтедобычи примерно на 145%.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 57,0736 рубля. По отношению к официальному курсу американская валюта выросла на 13,64 копейки. Однако к последней сделке 14 марта доллар снизился почти на 5 копеек.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к курсу, установленному Банком России на сегодня, увеличился на 4,18 копейки и составил 70,5756 рубля. Относительно последней сделки предыдущей сессии евро, как и доллар, подешевел. Снижение составило 10,44 копейки.