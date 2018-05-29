Рубль в начале торгов продолжает снижаться к доллару и евро

Нефть сегодня утром торгуется без единой динамики: WTI продолжает дешеветь, а Brent коррекционно дорожает, что увеличивает разницу в цене между нефтяными марками до максимума с марта 2015 года, свидетельствуют данные торгов.

В пятницу на прошлой неделе нефть подешевела на 3-4% на новостях о возможном наращивании добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+. В понедельник цены продолжали снижаться.

«Вероятность увеличения добычи нефти в Саудовской Аравии и России начала сказываться на цене (на нефть. — Ред.)… Тем не менее, остаются сомнения по поводу того, что какое-то решение будет принято на июньском заседании», — приводит агентство «Рейтер» мнение аналитика «ANZ Bank». Встреча стран-экспортеров нефти ОПЕК состоится в Вене 22 июня.

Разнонаправленная динамика цен на нефть увеличивает спред между стоимостью марок Brent и WTI. Во вторник он превысил 8,8 доллара. Это самая большая разница в цене с марта 2015 года, отмечает «Рейтер». По мнению аналитика «NH Investment & Securities» в Сейле Винсента Хвана, цена WTI скорее стабилизируется, чем снижается, после резкого роста прошлых недель. «Ожидалось, что цена установится в диапазоне 55-65 долларов за баррель», — отметил аналитик. Он также добавил, что на рынке возникли опасения снижения спроса на нефть из США из-за притока дополнительных объемов сырья с Ближнего Востока.

Сегодня в 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 62,5101 рубля. По отношению к последней сделке 28 мая доллар вырос на 19 копеек. К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта подорожала почти на 24 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к последней сделке предыдущей сессии увеличился на 4,64 копейки и составил 72,4489 рубля. Однако к официальному курсу евро снизился на 38,33 копейки.