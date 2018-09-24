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Мурманская область. Арктика24.09.18 10:31

Рубль в начале торгов растёт к доллару и евро

Мировые цены на нефть сегодня утром уверенно растут после заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+ по добыче «чёрного золота», свидетельствуют данные торгов.

Сегодня инвесторы отыгрывают итоги десятого заседания министерского комитета по мониторингу сделки ОПЕК+, которое состоялось 23 сентября в Алжире. Заседание проходило на фоне ожидания рынком начала действия санкций США против Ирана в начале ноября. В такой ситуации рынок гадал, не решат ли страны ОПЕК+ дополнительно нарастить свою добычу. За наращивание выступал и президент США Дональд Трамп. Однако комитет договорился продолжить стремиться к 100-процентному уровню выполнения условий венского соглашения и при этом отметил, что конкретные цифры не столь важны, главное — сохранить достигнутый баланс рынка.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении добычи нефти на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходились на Россию. Договор стартовал с начала 2017 года и был продлен до конца 2018 года. В июне 2018 года ОПЕК+ согласовала цель уйти от перевыполнения условий соглашения, которое тогда составляло 47%. Пояснялось, что на практике это будет означать увеличение добычи на 1 миллион баррелей в сутки, в том числе Россией — примерно на 200 тысяч.

Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил в свою очередь, что ОПЕК+ готова адекватно и быстро ответить на любое возможное изменение предложения на рынке нефти, чтобы сохранить его сбалансированным. То есть, ради сохранения баланса возможно как наращивание, так и сокращение добычи.

«Сейчас есть масса неопределенных факторов для нефтяного рынка, начиная с добычи Ирана после введения санкций, заканчивая состоянием мировой экономики и спроса. На встрече в Алжире Саудовская Аравия и другие страны картеля заявили, что будут гибко реагировать на меняющиеся рыночные условия», — сказал агентству «Блумберг» директор Центра глобальной энергетической политики Колумбийского университета Джейсон Бордов.

В 10.05 мск курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 66,2593 рубля. По отношению к последней сделке 21 сентября доллар подешевел на 15 копеек. Однако к курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта подросла на копейку.

Курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к последней сделке предыдущей сессии снизился на 29,13 копейки и составил 77,7737 рубля. К официальному курсу евро подешевел на 30,16 копейки.

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