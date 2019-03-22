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Мурманская область. Арктика22.03.19 10:28

Рубль в ожидании решения по ключевой ставке Банка России

Цены на нефть снижаются сегодня утром, оставаясь при этом в районе максимальных отметок с ноября 2018 года на фоне надежд на то, что сделка ОПЕК+ будет продлена до конца 2019 года, свидетельствуют данные торгов и комментарии экспертов.

Давление на стоимость «чёрного золота» в пятницу оказывают опасения, связанные с торговыми отношениями США и КНР. Неопределенность в перспективах подписания окончательного торгового соглашения между странами сохраняется, а из СМИ поступают сообщения о новых недовольствах и требованиях сторон. Трейдеры опасаются, что длительный торговый конфликт двух крупнейших мировых потребителей нефти негативно отразится на спросе на сырье.

В то же время, несмотря на снижение цен на нефть, они остаются в районе максимальных отметок с ноября 2018 года на фоне приверженности стран ОПЕК+ действующим договоренностям, достигнутым в конце прошлого года, о сокращении добычи суммарно на 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года. Новое соглашение рассчитано на первое полугодие 2019 года. Кроме того, согласно последним заявлениям министра энергетики Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха, ОПЕК+, в случае принятия решения о переходе к наращиванию объемов производства нефти во втором полугодии, вряд ли полностью отпустит добычу, определенные ограничения все равно останутся.

Аналитики канадского инвестиционного банка «RBC Capital Markets» сказали агентству «Рейтер», что ждут от ОПЕК+ продления сделки по сокращению добычи на весь 2019 год на следующей встрече в Вене в июне.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 63,8510 рубля. По отношению к последней сделке 21 марта  доллар снизился на 1,90 копейки. Однако к курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта подорожала 10,90 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к последней сделке предыдущей сессии повысился на 4,66 копейки и составил 72,6716 рубля. В то же время к официальному курсу евро подешевел на 11,54 копейки.

Комментарии

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Последние комментарии

Висарион
21.03.19 20:41
Что-то не вижу скорби на лицах мурманчан по поводу ухода Ковтун и огромной радости от путинского назначенца - одна усталость в глазах.
Комментарий к новости:Андрей Чибис породнился с Мурманской областью
Д.О. Вернер
21.03.19 17:32
Т.е. о проблемах ЖКХ в нашем доме можно писать ему по адресу https://www.facebook.com/a.v.chibis? Всё, пошёл регистрировать на Фейсбуке тЁщЮ... : )
Комментарий к новости:Андрей Чибис породнился с Мурманской областью
Д.О. Вернер
21.03.19 09:30
А почему такое название? Должно быть так: "Перевал СОВЕТСКОЙ воинской славы"! https://tass.ru/obschestvo/6044553
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