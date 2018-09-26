Рубль всё-таки среагировал на снижение цен на нефть

Мировые цены на нефть сегодня утром снижаются после роста с начала текущей недели до максимумов с 2014 года на фоне заявлений ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов.

С начала недели стоимость «чёрного золота» уверенно росла и достигала максимальных отметок с ноября 2014 года, поскольку инвесторы отыгрывали итоги заседания министерского комитета по мониторингу сделки ОПЕК+, которое состоялось в воскресенье в Алжире. Комитет договорился продолжить стремиться к 100-процентному уровню выполнения условий венского соглашения и при этом отметил, что конкретные цифры не столь важны, главное — сохранить достигнутый баланс рынка.

Коррекция на мировом рынке нефти происходит сегодня после того, как спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук заявил, что США перед введением нефтяных санкций против Ирана убедятся, что на рынке достаточно нефти, чтобы не спровоцировать повышения цен. Санкции США, охватывающие нефтяной сектор Ирана, должны вступить в силу в начале ноября.

Кроме того, участники торгов обратили внимание на еженедельные данные Американского института нефти (API), согласно которым за неделю по 21 сентября коммерческие запасы нефти в США выросли на 2,9 миллиона баррелей, до 400 миллионов баррелей. Теперь рынок ждет официальных данных от министерства энергетики США в среду вечером. Аналитики ожидают снижения уровня запасов в США за отчётную неделю на 1,28 миллиона баррелей после сокращения на 2 миллиона баррелей неделей ранее.

В 10.05 мск курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 65,8885 рубля. По отношению к последней сделке 25 сентября доллар почти не изменился. К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта подорожала на 6,41 копейки.

Курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к последней сделке предыдущей сессии снизился почти на 4 копейки и составил 77,5172 рубля. Однако к официальному курсу евро подорожал на 13,40 копейки.