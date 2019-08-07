Рубль встрепенулся, собираясь укрепиться

Мировые цены на нефть сегодня утром замедлили темпы снижения на фоне данных по запасам нефти в США, при этом они остаются под давлением из-за усиления торговой напряженности между Вашингтоном и Пекином, свидетельствуют данные торгов.

Негативным фактором для стоимости нефти остаётся эскалация торговой напряженности между США и КНР. Президент США Дональд Трамп 1 августа заявил о намерении США с 1 сентября ввести пошлину в 10% на товары из Китая стоимостью 300 миллиардов долларов. В понедельник Народный банк Китая опустил курс юаня к доллару до минимума с декабря прошлого года. Во вторник США включили Китай в список стран, манипулирующих валютой. На этом фоне во вторник вечером нефть марки Brent опустилась ниже 59 долларов за баррель впервые с 14 января.

«Цены на нефть остаются под давлением, поскольку инвесторы пытаются оценить последствия торгового конфликта», - считают аналитики банка «ANZ», мнение которых приводит агентство «Рейтер».

В то же время ограничить снижение стоимости «чёрного золота» помогают данные Американского института нефти (API). По данным организации, за прошлую неделю запасы нефти в США сократились на 3,4 миллиона баррелей после снижения на 6,02 миллиона баррелей неделей ранее. Это была уже восьмая неделя подряд снижения запасов нефти в США. Официальные данные о запасах от министерства энергетики страны будут опубликованы позднее в среду. Эксперты ждут, что ведомство сообщит о снижении запасов на 2,845 миллиона баррелей.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 65,1369 рубля. По отношению к последней сделке 6 августа доллар снизился на 13,56 копейки. К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта подешевела на 6,61 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к последней сделке предыдущей сессии уменьшился на 16 копеек и составил 72,95 рубля. К официальному курсу евро подешевел на 12,3 копейки.