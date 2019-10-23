Рубль задумался над тем, а куда ему катиться

Мировые цены на нефть сегодня утром снижаются после данных Американского института нефти (API) об увеличении запасов в США за прошлую неделю, свидетельствуют данные торгов.

Как сообщил API в ночь на среду, коммерческие запасы нефти в США за неделю по 18 октября выросли на 4,45 миллиона баррелей. Аналитики, в свою очередь, ожидают, что запасы за период выросли в стране лишь на 2,23 миллиона баррелей, что будет ростом запасов в США шестую неделю подряд. Официальные данные американского министерства энергетики будут опубликованы в среду вечером.

В то же время инвесторы продолжают следить за сделкой ОПЕК+. 22 октября агентство «Рейтер» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщило, что страны ОПЕК+ в рамках декабрьской встречи рассмотрят возможность дополнительного сокращения добычи нефти, так как опасаются слабого роста спроса в 2020 году.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 63,7337рубля. По отношению к последней сделке 22 октября доллар почти не изменился. К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта подорожала на 10 копеек.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» уменьшился на 3,73 копейки и составил 70,8727 рубля. К официальному курсу евро снизился на 4,69 копейки.